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Вовк ради молодого жениха стала пристально следить за своей внешностью

Звезда с Михаилом Куницыным проводят отпуск в Абхазии.

Вовк ради молодого жениха стала пристально следить за своей внешностью
Вовк стала внимательно относиться к своей внешности/http://globallookpress.com/

Популярная телеведущая Ангелина Вовк, которой сейчас уже 77 лет, стала в последние месяцы трепетно следить за собой. Она, к примеру, чуть ли не в ежедневном режиме позирует, лежа в ванне. Помогают ей в этом омолаживающие процедуры. Все это она делает вовсе не случайно. Не так давно молодой любовник Анатолий Куницын сделал звезде предложение руки и сердца. Свадьба должна состояться в этом году.

Добавим, что в Абхазию Вовк поначалу прибыла со своей подругой. Многие поклонники звезды не на шутку переволновались – не пробежала ли черная кошка между любовниками. К счастью, опасения оказались напрасными. Вскоре 52-летний Анатолий Куницын прибыл на курорт и присоединился к любимой женщине.

Отметим, что пока Ангелина Вовк держит в секрете месяц и место своей предстоящей свадьбы. В то же время она подтверждала, что мужчина сделал ей предложение. Правда, на тот момент она находилась в раздумьях.

Ранее известный диктор и друг Вовк Владимир Березин говорил, что медовый месяц звезда со своим молодым женихом проведут во Франции в старинном замке XV века, сообщает «Комсомольская правда».

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АбхазияАнатолий КуницынАнгелина ВовкНовости google
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Вовк ради молодого жениха стала пристально следить за своей внешностью
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