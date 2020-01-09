Посейдон и Сентябрина: появился список самых редких имен 2019 года

В России родители проявляют свою фантазию в отношении новорожденных по максимуму.

На сайте федеральной налоговой службы РФ появилась довольно интересная информация о самых популярных и редких именах для новорожденных в 2019 году. Родители спешат поделиться своей креативностью и нарекают своих отпрысков самыми экзотичными именами, на которые только способна их фантазия. При этом есть и «лидеры», которые не меняются год от года. Стоит отметить, что по данным ЕГР ЗАГС, мальчиков сейчас рождается чуть больше, чем девочек (51,45%), но отрыв небольшой и переживать не стоит.

В 2019 году самыми популярными именами среди пацанов стали Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван, а среди девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Если с мужской половиной все понятно, то вот София, лидирующая в списке девочек, это довольно неожиданно.

Самыми редкими мужскими именами в ушедшем году стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Пожелаем удачи Посейдонам, им еще морями управлять. А редкими девочками оказались Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива. Надеемся, Сентябрину будут не сильно дразнить в школе.