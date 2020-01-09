НОВОСТИ

Посейдон и Сентябрина: появился список самых редких имен 2019 года

В России родители проявляют свою фантазию в отношении новорожденных по максимуму.

Посейдон и Сентябрина: появился список самых редких имен 2019 года
Новорожденный из Екатеринбурга. Фото: Булатов Алексей / Архив "КП"

На сайте федеральной налоговой службы РФ появилась довольно интересная информация о самых популярных и редких именах для новорожденных в 2019 году. Родители спешат поделиться своей креативностью и нарекают своих отпрысков самыми экзотичными именами, на которые только способна их фантазия. При этом есть и «лидеры», которые не меняются год от года. Стоит отметить, что по данным ЕГР ЗАГС, мальчиков сейчас рождается чуть больше, чем девочек (51,45%), но отрыв небольшой и переживать не стоит.

В 2019 году самыми популярными именами среди пацанов стали Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван, а среди девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Если с мужской половиной все понятно, то вот София, лидирующая в списке девочек, это довольно неожиданно.

Самыми редкими мужскими именами в ушедшем году стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Пожелаем удачи Посейдонам, им еще морями управлять. А редкими девочками оказались Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива. Надеемся, Сентябрину будут не сильно дразнить в школе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бракдетские именаименаимена детейНовости googleрейтинг
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Посейдон и Сентябрина: появился список самых редких имен 2019 года
Интересно?
Поделись с друзьями: