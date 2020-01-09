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Лолита на отдыхе в Дубае натолкнулась на Стивена Сигала

Звезда заявила, что известный американский актер полностью лишен снобизма.

Лолита на отдыхе в Дубае натолкнулась на Стивена Сигала
Лолита сфотографировалась с Сигалом/http://globallookpress.com/

Певица Лолита в Instagram разместила совместный снимок со звездой американских боевиков, популярным актером Стивеном Сигалом. Как отметила исполнительница, она встретила актера в Дубае, где он находится на отдыхе вместе со своими родными.

«Спросила, и мне любезно разрешил сделать фото Стивен Сигал. У него потрясающая жена и сын! Так приятно видеть звезду мирового уровня, абсолютно лишенную снобизма, и еще прекрасного семьянина! Еще одно доказательство самодостаточных людей!» — заметила Лолита.

Напомним, что минувший год был крайне непростым в жизни знаменитости. Она приняла решение расстаться со своим молодым супругом, пятым мужем — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Причем развод проходит очень бурно. К примеру, исполнительница обвиняет Иванова в изменах. Сам он утверждает, что новая девушка в его жизни появилась уже после расставания с певицей.

Кстати, сама исполнительница крест на себе не ставит. Лолита заявила, что обязательно еще выйдет замуж в будущем.

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Лолита на отдыхе в Дубае натолкнулась на Стивена Сигала
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