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Павел Воля с детьми и Ляйсан Утяшевой улетел на гастроли в Америку

У юмориста пройдут четыре выступления в разных городах США.

Павел Воля с детьми и Ляйсан Утяшевой улетел на гастроли в Америку
Воля улетел на гастроли в США/http://globallookpress.com/

Юморист Павел Воля в Instagram сообщил, что вместе с детьми и супругой гимнасткой Ляйсан Утяшевой улетает на гастроли в Соединенные Штаты Америки. Там они пробудут в течение нескольких недель.

«Так, все семейство в сборе. Мама в шляпе и двое детей, которые тут излазили весь аэропорт. Ребята, мы вылетаем в Штаты. Все наши в Америке. Жду вас с нетерпением на своих концертах. Приятно оставаться всем. Билетов осталось немного. До встречи в залах», — заметил шоумен.

Добавим, что первый концерт Павла Воля в США состоится в Майами 11 января. Спустя неделю, 18 января, он выступит в Лос-Анджелесе. На следующий день намечено выступление в Сиэтле. Наконец, завершится все концертом в Атлантик-Сити 25 января. После этого юморист поедет вместе со своими родными домой.

Напомним, что у Павла Воля и Ляйсан Утяшевой подрастают сын Роберт и дочь София. Мальчику сейчас шесть лет, а девочке четыре.

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Ляйсан УтяшеваНовости googleПавел ВоляСША
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Павел Воля с детьми и Ляйсан Утяшевой улетел на гастроли в Америку
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