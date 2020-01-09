Павел Воля с детьми и Ляйсан Утяшевой улетел на гастроли в Америку

Юморист Павел Воля в Instagram сообщил, что вместе с детьми и супругой гимнасткой Ляйсан Утяшевой улетает на гастроли в Соединенные Штаты Америки. Там они пробудут в течение нескольких недель.

«Так, все семейство в сборе. Мама в шляпе и двое детей, которые тут излазили весь аэропорт. Ребята, мы вылетаем в Штаты. Все наши в Америке. Жду вас с нетерпением на своих концертах. Приятно оставаться всем. Билетов осталось немного. До встречи в залах», — заметил шоумен.

Добавим, что первый концерт Павла Воля в США состоится в Майами 11 января. Спустя неделю, 18 января, он выступит в Лос-Анджелесе. На следующий день намечено выступление в Сиэтле. Наконец, завершится все концертом в Атлантик-Сити 25 января. После этого юморист поедет вместе со своими родными домой.

Напомним, что у Павла Воля и Ляйсан Утяшевой подрастают сын Роберт и дочь София. Мальчику сейчас шесть лет, а девочке четыре.