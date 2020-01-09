Очень устала отдыхать: Ольга Бузова снова улетает в отпуск

Российские звезды шоу-бизнеса совсем не похожи на простых смертных: чтобы постоянно быть на высоте, им требуется больше всего — больше денег, больше комфорта и, конечно же, больше отдыха!

Вот и певица Ольга Бузова решила немного отдохнуть и отправиться в новый отпуск. Напомним, на новогодних каникулах звезда была в Куршевеле — горнолыжном курорте во французских Альпах. Там она каталась на сноуборде и наслаждалась зимой вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. И ей удалось настолько хорошо отдохнуть, что она даже устала. Вот и отправляется в новый отпуск — все очень логично.

В своем официальном аккаунте в Instagram Бузова написала, что оставляет в Москве зиму и летит в долгожданный отпуск. Ольга очень долго ждала этот отпуска, с самого Куршевеля. О том, куда же она направляется, певица пока не рассказала, но намекнула, что лететь ей вместе с Давидом Манукяном придется долго.