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Очень устала отдыхать: Ольга Бузова снова улетает в отпуск

После новогодних каникул в Куршевеле звезда вновь отправляется в путь.

Очень устала отдыхать: Ольга Бузова снова улетает в отпуск
Ольга Бузова. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Российские звезды шоу-бизнеса совсем не похожи на простых смертных: чтобы постоянно быть на высоте, им требуется больше всего — больше денег, больше комфорта и, конечно же, больше отдыха!

Вот и певица Ольга Бузова решила немного отдохнуть и отправиться в новый отпуск. Напомним, на новогодних каникулах звезда была в Куршевеле — горнолыжном курорте во французских Альпах. Там она каталась на сноуборде и наслаждалась зимой вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. И ей удалось настолько хорошо отдохнуть, что она даже устала. Вот и отправляется в новый отпуск — все очень логично.

В своем официальном аккаунте в Instagram Бузова написала, что оставляет в Москве зиму и летит в долгожданный отпуск. Ольга очень долго ждала этот отпуска, с самого Куршевеля. О том, куда же она направляется, певица пока не рассказала, но намекнула, что лететь ей вместе с Давидом Манукяном придется долго.

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Очень устала отдыхать: Ольга Бузова снова улетает в отпуск
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