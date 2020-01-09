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«Ношу растянутые трусики»: у Селены Гомес уже два года нет мужчины

Певица призналась, что до сих пор не может забыть Джастина Бибера.

«Ношу растянутые трусики»: у Селены Гомес уже два года нет мужчины
Селена Гомез. Фото: ImagePressAgency/face to face

Невероятно успешная актриса Селена Гомес — мечта многих мужчин на этой планете. Вот только она уже не первый день отказывает и простым смертным, и звездам Голливуда. В своем интервью изданию WSJ Селена рассказала подробности своей личной жизни.

Как оказалось, Гомес так и не смогла оправиться после разрыва отношений с Джастином Бибером и просто не заводила новых отношений. Сейчас певица подготовила к релизу свой новый альбом, он как раз и будет посвящен этому болезненному окончанию любви между двумя знаменитостями.

Как рассказала в интервью Гомес, она сейчас не готова к новым отношениям и просто не может найти себе мужчину. По словам девушки, ей сейчас нужна только ее собака.

«Ношу растянутые трусики, по виду похожие на бабушкины панталоны», — призналась певица.

Несмотря на боль от расставания с любимым, Гомес не сдается и все же верит, что однажды она встретит своего избранного, просто время еще не пришло. Тем не менее подруга звезды, певица Тейлор Свифт, полностью одобряет разрыв с Джастином, по ее словам, он причинил Селене боль и не достоин прощения.

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«Ношу растянутые трусики»: у Селены Гомес уже два года нет мужчины
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