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«Дурынды»: Жидков и Куценко посмеялись над шуткой Климовой и Лютаевой

Две известные актрисы весело проводят время на Бали.

«Дурынды»: Жидков и Куценко посмеялись над шуткой Климовой и Лютаевой
Татьяна Лютаева и Екатерина Климова. Фото: Борис Кудрявов/ ЭГ

Актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала забавный видеоролик. Как известно, звезда сейчас находится на отдыхе на Бали вместе со своей младшей дочкой Беллой. К ней прилетела ее давняя подруга актриса Татьяна Лютаева.

На кадрах видеозаписи с помощью специальной программы две актрисы меняют внешность. При этом между ними состоялся забавный диалог. В начале ролика Татьяна Лютаева произносит: «Вы знаете, Катя говорит, что пришла в себя. А я никак не могу прийти в себя».

На это Екатерина Климова отвечает: «Я давно прилетела, поэтому пришла в себя. А Таня прилетела недавно, поэтому она в себя не пришла». Далее слово снова берет Лютаева. «Поймите, если бы я прилетела не поздно, то пришла в себя. В общем я не пришла в себя, а Катя пришла в себя», — сказала она.

Комментарий Жидкова. Фото
Жидков охарактеризовал Климову и Лютаеву/https://www.instagram.com/klimovagram/

В комментариях под видеозаписью отметился бывший муж актрисы Татьяны Арнтгольц, Иван Жидков. «Дурынды», — только и смог вымолвить он. В свою очередь, актер Гоша Куценко добавил: «Катюша, что вы творите!»

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Тэги:

БалиГоша КуценкоЕкатерина КлимоваИван ЖидковТатьяна Лютаева
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«Дурынды»: Жидков и Куценко посмеялись над шуткой Климовой и Лютаевой
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