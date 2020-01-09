«Дурынды»: Жидков и Куценко посмеялись над шуткой Климовой и Лютаевой

Актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала забавный видеоролик. Как известно, звезда сейчас находится на отдыхе на Бали вместе со своей младшей дочкой Беллой. К ней прилетела ее давняя подруга актриса Татьяна Лютаева.

На кадрах видеозаписи с помощью специальной программы две актрисы меняют внешность. При этом между ними состоялся забавный диалог. В начале ролика Татьяна Лютаева произносит: «Вы знаете, Катя говорит, что пришла в себя. А я никак не могу прийти в себя».

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На это Екатерина Климова отвечает: «Я давно прилетела, поэтому пришла в себя. А Таня прилетела недавно, поэтому она в себя не пришла». Далее слово снова берет Лютаева. «Поймите, если бы я прилетела не поздно, то пришла в себя. В общем я не пришла в себя, а Катя пришла в себя», — сказала она.

В комментариях под видеозаписью отметился бывший муж актрисы Татьяны Арнтгольц, Иван Жидков. «Дурынды», — только и смог вымолвить он. В свою очередь, актер Гоша Куценко добавил: «Катюша, что вы творите!»