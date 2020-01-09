НОВОСТИ

Старшенбаум на съемках «Вторжения» проводила в бассейне по 15 часов в сутки

Как заметила актриса, человеческий организм совершенно непредсказуемый.

Старшенбаум на съемках «Вторжения» проводила в бассейне по 15 часов в сутки
Старшенбаум раскрыла секреты съемок "Вторжения"/http://globallookpress.com/

Актриса Ирина Старшенбаум призналась, что на съемках фантастического блокбастера режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» ей приходилось проводить в бассейне по 15 часов в сутки. Как известно, в фильме огромное количество сцен, где задействована вода.

По словам актрисы, человеческий организм совершенно непредсказуем, это удивительный инструмент. «Потому что когда нужно включиться актеру и выйти в кадр, то ты забываешь про все свои базовые потребности», — заявила Ирина Старшенбаум.

Отметим, что по сюжету в картине оказываются затопленными некоторые достопримечательности столицы. К примеру, стадион «Олимпийский», «Москва-Сити», сталинские высотки. Многие сцены снимались в специальных павильонах в Москве, а также в столице Венгрии — Будапеште.

Как отметил супервайзер визуальных эффектов Арман Яхин, у него еще никогда в жизни не было работы с таким большим количеством воды. Он сказал, что работать над картиной было очень сложно. От всех актеров на съемочной площадке требовалась максимальная самоотдача, сообщает «Пятый канал».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Арман ЯхинИрина СтаршенбаумНовости googleфильм "Вторжение"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Старшенбаум на съемках «Вторжения» проводила в бассейне по 15 часов в сутки
Интересно?
Поделись с друзьями: