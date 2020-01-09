Старшенбаум на съемках «Вторжения» проводила в бассейне по 15 часов в сутки

Актриса Ирина Старшенбаум призналась, что на съемках фантастического блокбастера режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» ей приходилось проводить в бассейне по 15 часов в сутки. Как известно, в фильме огромное количество сцен, где задействована вода.

По словам актрисы, человеческий организм совершенно непредсказуем, это удивительный инструмент. «Потому что когда нужно включиться актеру и выйти в кадр, то ты забываешь про все свои базовые потребности», — заявила Ирина Старшенбаум.

Отметим, что по сюжету в картине оказываются затопленными некоторые достопримечательности столицы. К примеру, стадион «Олимпийский», «Москва-Сити», сталинские высотки. Многие сцены снимались в специальных павильонах в Москве, а также в столице Венгрии — Будапеште.

Как отметил супервайзер визуальных эффектов Арман Яхин, у него еще никогда в жизни не было работы с таким большим количеством воды. Он сказал, что работать над картиной было очень сложно. От всех актеров на съемочной площадке требовалась максимальная самоотдача, сообщает «Пятый канал».