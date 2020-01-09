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Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю кинематографа

Картина уже собрала в прокате более миллиарда рублей.

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю кинематографа
Холоп. Фото: Central Partnership

Судя по информации Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), российские комедии наконец-то начинают показывать зрителям то, что те хотят видеть.

По предварительной информации, сборы фильма «Холоп» от режиссера Клима Шипенко уже превысили 1,9 миллиардов рублей, а значит картина о необычном способе перевоспитания современного папенькиного сынка стала самой кассовой комедией за всю историю российского кинопроката!

Стоит также отметить, что «Холоп» стал тринадцатым российским фильмом, которому удалось собрать в прокате более миллиарда рублей. Хорошим толчком для сбора такой огромной суммы стали новогодние каникулы и фактическое отсутствие конкурентов в кинотеатрах. Складывается ситуация, когда на российскую комедию зрители идут с большим удовольствием, чем на новые « Звездные войны».

Фильм «Холоп» рассказывает о Грише (его играет Милош Бикович) — избалованном сыне очень богатого бизнесмена. В последней попытке наставить отпрыска на путь истинный, его отец придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а у Гриши на этом празднике жизни роль простого холопа.

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«Холоп»кассовые сборыкомедиярекорд
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Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю кинематографа
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