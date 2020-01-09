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«Мы с тобой прошли немало дорог»: Юдашкина поздравила мужа с медной свадьбой

Супруга модельера перечислила качества, за которые ценит свою вторую половинку.

«Мы с тобой прошли немало дорог»: Юдашкина поздравила мужа с медной свадьбой
Жена нежно поздравила Юдашкина с днем свадьбы/http://globallookpress.com/

Жена модельера Валентина Юдашкина, Марина, в Instagram нежно поздравила мужа с 32-й годовщиной со дня свадьбы. Супруги отмечают медную свадьбу.

«Дорогой Валечка! Поздравляю нас с тобой с нашей датой — 32 года вместе. С тобой мы прошли немало дорог, но основными ценностями в нашей семье являются искренность, любовь, понимание и поддержка друг друга. У нас с тобой замечательные внуки, которых нам подарили Галочка и Петр! Люблю тебя!» — заявила Марина Юдашкина.

Отметим, что у четы Юдашкиных в 1990 году родилась дочь Галина. Она профессиональный фотограф. Дочь Юдашкиных замужем за Петром Максаковым — известным бизнесменом, внуком актрисы Людмилы Максаковой. Сейчас он трудится консультантом в Доме моды Валентина Юдашкина.

У Галины и Петра двое внуков. Анатолий появился на свет в 2016 году, а Аркадий — в 2018-м. Все свое свободное время счастливые бабушка и дед стараются проводить с детьми.

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«Мы с тобой прошли немало дорог»: Юдашкина поздравила мужа с медной свадьбой
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