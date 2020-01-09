«Пугачева, Цой или Земфира не рождались из дуэта»: Гордон высказалась о шоу-бизнесе

По словам общественницы, многие звезды загораются всего на пару лет, а потом пропадают из поля зрения.

Общественница Екатерина Гордон в Instagram раскритиковала многих звезд российского шоу-бизнеса. Она считает, что у настоящих исполнителей свой, отдельный, одиночный и драматичный путь развития.

«Пугачева, Цой или Земфира не рождались из дуэта. Никто из них не существовал в медиа как «второй кто-то там». Каждый был сам по себе, без всяких преклонений и заискиваний перед другими звездами, каждый есть сам по себе и сейчас», — заметила она.

Как сказала Гордон, многие звезды загораются на несколько лет, а потом затухают, оставляя смутные ассоциации с кем-то. Их, как она выразилась, поглощают более крупные бренды.

Гордон в своем посте также нелестно отозвалась о певице Светлане Лободе, которая, как она думает, провозгласила себя «второй Пугачевой». В итоге, как она считает, исполнительница «влипла» в несколько фатальных сравнений и культурологических конфликтов, из которых явно не выйдет победительницей.

Гордон считает, что многие звезды известны только определенные периоды, но они не могут стать целой эпохой. В конце своего поста она отметила, что певица Юлия Зиверт зря бежит петь дуэтом с Филиппом Киркоровым. Ей не удастся получить его аудиторию, потому что поп-король «всасывает все новое и яркое, поддерживая огонь своего неутомимого поезда, поглощая его световые вспышки».