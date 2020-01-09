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«Передумают еще»: как СМИ и соцсети отреагировали на решение Гарри и Меган уйти из семьи

Официальное заявление Сассексов повергло общественность в шок.

«Передумают еще»: как СМИ и соцсети отреагировали на решение Гарри и Меган уйти из семьи
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress

Журналисты и общественность эмоционально отреагировали на желание герцогов Сассекских Меган Маркл и принца Гарри покинуть состав королевской семьи. Несмотря на то, что конфликт в королевской семье длился уже достаточно давно, даже родственники принца оказались шокированы услышанным.

Вслед за официальным объявлением в Сети посыпались многочисленные мнения о произошедшем как от простых британцев, так и от СМИ. Люди разделились на два лагеря – одни активно поддерживали решение пары, заявляя, что те и так слишком долго терпели предвзятое отношение к себе. Другие же парировали, что актриса разрушила жизнь своего супруга, украла его у родственников и должна быть отвержена обществом.

Некоторые были более объективны и подмечали, что какими бы не были реальные обстоятельства, главное, что теперь Меган и Гарри будут свободны, а сразу несколько высказавшихся откровенно заявили, что американская актриса – теперь их героиня.

«Меган и Марри – наглядный пример того, как положительно брак может менять людей», «Передумают и вернутся еще», «Гарри теперь решил стать платной знаменитостью? Окей, чувак», «Это было неизбежно, но я рад видеть, что Гарри поступил как настоящий мужчина и защитил свою семью», — писали они.

Одной из первых газет на заявление Сассексков отреагировала американская New York Post. На первой полосе газеты появилась достаточно обидная карикатура, на которой Меган представили в качестве домохозяйки, а Гарри — в роли пропойцы. Некоторым читателям издания увиденное показалось обидным, однако в самой газете ничего запредельно оскорбительного не увидели.

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«Передумают еще»: как СМИ и соцсети отреагировали на решение Гарри и Меган уйти из семьи
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