НОВОСТИ

«Поддается лечению»: вирусолог прокомментировал болезнь Джастина Бибера

Музыкант признался, что уже два года борется с боррелиозом.

«Поддается лечению»: вирусолог прокомментировал болезнь Джастина Бибера
Джастин Бибер. Фото Global look press

Джастин Бибер в своем блоге объяснил причину своего не лучшего вида в последнее время. Оказалось, что певец уже два года страдает болезнью Лайма (бореллиозом). Ситуация осложняется хроническим мононуклеозом.

«Многие люди говорили, что Джастин Бибер отвратительно выглядит и что он наркоман. Они не знают, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма. Но не только ее, плюс ко всему у меня серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья», — написал в Instagram музыкант.

Профессор-вирусолог, сотрудник Института экспериментальной медицины Сибирского отделения академии наук Александр Чепурнов объяснил, что бореллиозом люди заражаются от клещей так же, как и энцефалитом.

«Возбудитель бореллиоза — бактерия спирохета, родственник возбудителя сифилиса. Бактерия поддается лечению антибиотиками, но плохо. Проявления мононуклеоза, конечно, ухудшают состояние больного. В современном мире летальный исход от бореллиоза маловероятен, поскольку лечение разработано и оно достаточно эффективно», — рассказал Teleprogramma.pro эксперт.

По словам Александра Чепурнова, в ситуации с болезнью Лайма крайне важно, на какой стадии диагностировали недуг. Если достаточно рано, то ее течение пройдет легче и эффективнее. А вот на поздних стадиях — сложнее, в этом случае болезнь способна перейти в хроническую форму, давая осложнения в суставах и различных внутренних органах. Хотя и в этом случае возможно поддерживать здоровье и качество жизни на вполне достойном уровне.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Биберболезнь ЛаймаДжастин Бибер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Поддается лечению»: вирусолог прокомментировал болезнь Джастина Бибера
Интересно?
Поделись с друзьями: