«Поддается лечению»: вирусолог прокомментировал болезнь Джастина Бибера

Музыкант признался, что уже два года борется с боррелиозом.

Джастин Бибер в своем блоге объяснил причину своего не лучшего вида в последнее время. Оказалось, что певец уже два года страдает болезнью Лайма (бореллиозом). Ситуация осложняется хроническим мононуклеозом.

«Многие люди говорили, что Джастин Бибер отвратительно выглядит и что он наркоман. Они не знают, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма. Но не только ее, плюс ко всему у меня серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою кожу, функции мозга, энергию и общее состояние здоровья», — написал в Instagram музыкант.

Профессор-вирусолог, сотрудник Института экспериментальной медицины Сибирского отделения академии наук Александр Чепурнов объяснил, что бореллиозом люди заражаются от клещей так же, как и энцефалитом.

«Возбудитель бореллиоза — бактерия спирохета, родственник возбудителя сифилиса. Бактерия поддается лечению антибиотиками, но плохо. Проявления мононуклеоза, конечно, ухудшают состояние больного. В современном мире летальный исход от бореллиоза маловероятен, поскольку лечение разработано и оно достаточно эффективно», — рассказал Teleprogramma.pro эксперт.

По словам Александра Чепурнова, в ситуации с болезнью Лайма крайне важно, на какой стадии диагностировали недуг. Если достаточно рано, то ее течение пройдет легче и эффективнее. А вот на поздних стадиях — сложнее, в этом случае болезнь способна перейти в хроническую форму, давая осложнения в суставах и различных внутренних органах. Хотя и в этом случае возможно поддерживать здоровье и качество жизни на вполне достойном уровне.