Беда не приходит одна: отец Веры Алдониной получил травму

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин в Instagram сообщил, что восстанавливается после тяжелой травмы. Он порвал задние крестообразные связки на ноге, что нередко происходит у футболистов.
«Восстановление после травмы идет полным ходом», — заявил отец двенадцатилетней Веры Алдониной, дочери певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте прошлого года.
Добавим, что Евгений Алдонин уже давно завершил карьеру футболиста. Однако он все равно частый гость на футбольном поле. Спортсмен принимает участие в различных ветеранских турнирах. Кроме того, к лету ему надо набрать форму. Как известно, в прошлом году он устраивал в Турции лагерь для молодых футболистов. Не исключено, что нынешним летом он снова со своей семьей отправится в Турцию.
Сейчас Вера Алдонина много времени проводит с отцом. После смерти матери девочке нужна забота. Футболист и его нынешняя супруга Ольга заботятся о Вере. При этом живет она у родителей Юлии Началовой. Недалеко от их дома находится школа, которую посещает ребенок.