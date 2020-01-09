«Она блестяще справилась»: Авербух оценил выступление Медведевой в своем шоу

Хореограф и серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух в Instagram поблагодарил фигуристку Евгению Медведеву и всю свою команду за участие в шоу «Волшебник Страны Оз». Ледовые спектакли проходили, напомним, с 30 декабря по 7 января.

Как отметил известный хореограф, чьи постановки собирают полные залы по всей стране, он говорит «До новых встреч» всем почитателям своего таланта. На данный момент марафон новогодних спектаклей подошел к концу. Причем участники его шоу выступали по три раза в день, но никто не стал жаловаться на огромную физическую нагрузку.

Авербух отметил, что многие участники шоу потратили очень много эмоций во время представлений. Зато теперь он не сомневается, что каждый фигурист, работавший с ним, — настоящий артист, который прекрасно вжился в свою роль.

«Волшебник Страны Оз» — для многих первый опыт такой актерской работы, конечно, в Жене Медведевой и в ее неограниченном потенциале я никогда не сомневался. Она блестяще справилась», — сказал Илья Авербух.

Отметим, что Евгения Медведева после серебра в Корее никак не может выйти на свой уровень. Вскоре после игр она сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Впрочем, каких-то выдающихся результатов при новом наставнике она пока не показала. Многие эксперты сходятся во мнении, что спортсменке уже не удастся на равных бороться с молодыми воспитанницами Этери Тутберидзе, которые заняли весь пьедестал на завершившемся недавно в Красноярске чемпионате страны.