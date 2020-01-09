НОВОСТИ

«Она блестяще справилась»: Авербух оценил выступление Медведевой в своем шоу

Серебряный призер Олимпиады в Корее выступала в спектакле «Волшебник Страны Оз».

«Она блестяще справилась»: Авербух оценил выступление Медведевой в своем шоу
Авербух остался доволен выступлением Медведевой в своем шоу/http://globallookpress.com/

Хореограф и серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух в Instagram поблагодарил фигуристку Евгению Медведеву и всю свою команду за участие в шоу «Волшебник Страны Оз». Ледовые спектакли проходили, напомним, с 30 декабря по 7 января.

Как отметил известный хореограф, чьи постановки собирают полные залы по всей стране, он говорит «До новых встреч» всем почитателям своего таланта. На данный момент марафон новогодних спектаклей подошел к концу. Причем участники его шоу выступали по три раза в день, но никто не стал жаловаться на огромную физическую нагрузку.

Авербух отметил, что многие участники шоу потратили очень много эмоций во время представлений. Зато теперь он не сомневается, что каждый фигурист, работавший с ним, — настоящий артист, который прекрасно вжился в свою роль.

«Волшебник Страны Оз» — для многих первый опыт такой актерской работы, конечно, в Жене Медведевой и в ее неограниченном потенциале я никогда не сомневался. Она блестяще справилась», — сказал Илья Авербух.

Отметим, что Евгения Медведева после серебра в Корее никак не может выйти на свой уровень. Вскоре после игр она сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Впрочем, каких-то выдающихся результатов при новом наставнике она пока не показала. Многие эксперты сходятся во мнении, что спортсменке уже не удастся на равных бороться с молодыми воспитанницами Этери Тутберидзе, которые заняли весь пьедестал на завершившемся недавно в Красноярске чемпионате страны.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгения МедведеваИлья АвербухНовости googleЭтери Тутберидзе
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Она блестяще справилась»: Авербух оценил выступление Медведевой в своем шоу
Интересно?
Поделись с друзьями: