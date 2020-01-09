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Немецкий режиссер поставил «Вторжение» в один ряд с голливудским кино

Вильгельм Домке-Шульц остался в восторге от просмотра российского блокбастера Федора Бондарчука.

Немецкий режиссер поставил «Вторжение» в один ряд с голливудским кино
Немецкий режиссер похвалил фильм Бондарчука/http://globallookpress.com/

Известный немецкий режиссер Вильгельм Домке-Шульц заявил, что картина Федора Бондарчука «Вторжение» ничем не уступает голливудским блокбастерам. По словам специалиста, этим фильмом российский режиссер показал возможности кинопроизводства в России.

Немецкий режиссер отметил, что некоторые российские картины, вышедшие за последнее десятилетие – «Стиляги», «Экипаж», «Спасти Ленинград», получились первоклассными. Своей графикой, спецэффектами они выделяются на фоне остальных. Он не сомневается, что у российского кино большое будущее.

«Камера, эффекты — российское кино, безусловно, может потягаться по качеству с голливудскими фильмами», — считает специалист из Германии. Кстати, в немецких кинотеатрах фильм Федора Бондарчука начнут показывать с 9 января. Как сказал Домке-Шульц, многие жители Германии с нетерпением ждут начала показа, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что фантастическая лента «Вторжение», как и картина «Союз спасения», рассказывающая о судьбе декабристов, пока уступает по кассовым сборам в России комедии «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах перед Новым годом.

Фильм режиссера Клима Шипенко только за первые десять дней собрал в прокате свыше миллиарда рублей. При этом затраты на его съемки составили 160 миллион рублей. В картине речь идет о молодом парне, который оказался в деревне 19 века. Главный герой попадает в различные комичные ситуации со своим участием.

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Немецкий режиссер поставил «Вторжение» в один ряд с голливудским кино
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