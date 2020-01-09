«Как постарел»: публика с трудом узнала 74-летнего Юрия Антонова

Юрий Антонов в последнее время редко появляется на публике, поэтому новости о нем многие поклонники воспринимают с восторгом. Недавно приятели народного артиста выложили в Сеть кадры, на которых любимец публики запечатлен в домашней обстановке. Пользователи заметили, что Антонов очевидно сдал.

Напомним, артист практически не появляется на людях из-за проблем с мениском и последствий разрыва связок на ноге. Он не выходит в свет и крайне редко выступает на корпоративах. По некоторым данным, уговорить музыканта на концерт возможно не менее чем за 15 млн рублей.

Недавно побывать в домашней студии у Юрия Антонова удалось певице Кате Лель и бизнесмену Андрею Ковалеву. На снимках, которые он выложил в Сеть, артист предстает в домашних тапочках, футболке и спортивных брюках. Вид у певца – откровенно уставший. Тем не менее, его поклонники были рады лицезреть своего кумира даже в таком виде.

«Любовь моего детства! Боже, какое счастье с ним пообщаться!», «Многоуважаемый мой любимый народный артист, слава-слава-слава! Преклоняюсь перед ним», — отозвались они.

Не осталась в стороне и Катя Лель, которая предложила снять о маэстро автобиографичный документальный фильм, а Ковалев поддержал идею.

Отметим, что часть публики обратила внимание на внешние изменения в Юрии Антонове. «Как постарел», «Что с ним?», «Антонов может и маэстро, но с 80-90-х годов ни одной новой песни, на всех концертах поет старые», — можно увидеть в комментариях.