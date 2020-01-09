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«История о наказании мажора»: Канделаки объяснила успех «Холопа»

Комедия Клима Шипенко бьет рекорды по кассовым сборам в российском кинопрокате.

«История о наказании мажора»: Канделаки объяснила успех «Холопа»
Тина Канделаки. Фото Global look press.

Кинокомедия «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли по-прежнему держится в топе самых кассовых фильмов в российском кинопрокате. О том, почему незатейливая лента пришлась по вкусу нашему зрителю, рассказала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

По мнению телеведущей, современный зритель устал от насилия в информационном поле и телесказка появилась весьма кстати – люди забылись в ней, погрузившись в волшебный мир торжества добра и честности.

«Все комедийные и развлекательные клише работают в этом фильме на сто процентов. Масса притягательных актеров и актрис: от прелестной Саши Бортич до Милоша Биковича. История о наказании мажора, чье поведение давно уже вышло из берегов, приходится по душе нашему зрителю, живущему в условиях серьезного социального неравенства. Ну и, конечно, не может не радовать аудиторию история простой девушки, нашедшей своего принца», — написала Канделаки.

Ведущая уверена, что такой незатейливый коктейль наш зритель просто обожает, голосуя за него рублем. Тем более, что в фильме есть и переживания, и любовь, и смех, и мечты, — все то, что нужно человеку, чтобы отрешиться от серых будней.

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«Холоп»Милош БиковичТина КанделакиФильм "Холоп"Холоп
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«История о наказании мажора»: Канделаки объяснила успех «Холопа»
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