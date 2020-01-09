Оксана Самойлова отказалась отдавать старшую дочь в американскую школу

Модель Оксана Самойлова, которая с тремя своими дочерьми почти на год уехала жить в Америку, в Instagram сообщила, что не отдаст свою старшую дочь девятилетнюю Ариелу в американскую школу.

Как сказала супруга рэпера Джигана, некоторые подумали, что они перебрались в США навсегда. Однако это не так. В Америке они пробудут только 11 месяцев. Вскоре после четвертых родов семьи планирует вернуться в Россию. Сейчас модель с детьми живет в апартаментах в Майами.

больше по теме Оксана Самойлова с семьей поселилась в шикарных апартаментах в Майами Модель примерно через полтора месяца станет мамой в четвертый раз.

Самойлова отметила, что хотела отдать дочь в местную школу, но ничего подходящего не нашла. В итоге было принято решение заниматься дома. Звезда наймет репетиторов. «Кстати, уехать надолго из школы оказалось проще, чем я думала. Ну по крайней мере во втором классе. Просто по приезду мы будем сдавать аттестации и. собственно, езжай куда хочешь, но учиться, конечно, всё равно придётся», — заявила Оксана Самойлова.

Модель добавила, что пока в Америке она даже не купила кроватку для будущего ребенка. Между тем звезда уже побывала на приеме у врача. Как она отметила, рожать ей страшно.