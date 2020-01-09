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Дмитрий Тарасов нашел себе новую команду

Футболист с большей долей вероятности продолжит карьеру в казанском «Рубине».

Дмитрий Тарасов нашел себе новую команду
Тарасов поедет на сборы с "Рубином"/http://globallookpress.com/

Футболист Дмитрий Тарасов, скорее всего, продолжит свою спортивную карьеру в казанском «Рубине». Он поедет на зарубежные сборы с этой командой. Отметим, что клуб в межсезонье возглавил экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Последним клубом Дмитрия Тарасова, как известно, был московский «Локомотив». Летом 2019 года он покинул команду. У него закончился срок действия контракта. Клуб не стал продлевать соглашение с 32-летним игроком, сообщает «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в самое ближайшее время супруга Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко должна родить ему второго ребенка. У семейной пары уже есть дочь. Не так давно стало известно, что Костенко снова родит девочку.

В сети в связи с этим стали смеяться над футболистом. Многие считали, что Дмитрий Тарасов мечтает о мальчике. Как известно, от первого брака у него уже есть дочь. Впрочем, Анастасия Костенко заявила, что они с мужем как раз хотели еще одну девочку.

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Тэги:

Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовЛеонид СлуцкийФК "Локомотив"ФК "Рубин"
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