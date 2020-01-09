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Огонь и лед: Чехова скинула одежды на фоне заснеженных французских гор

Анфиса отдыхает на горнолыжном курорте Шамони-Мон-Блан во Франции.

Огонь и лед: Чехова скинула одежды на фоне заснеженных французских гор
Анфиса Чехова. Фото Global look press.

Анфиса Чехова сразила своих поклонников наповал, блеснув шикарными формами на французском горнолыжном курорте. Звезда в настоящее время отдыхает в Шамони-Мон-Блан, который славен не только красивыми склонами, но и термальными источниками.

Здесь на фоне заснеженных гор телеведущая легким движением руки скинула одежды и в одном купальнике вошла в бассейн с парящей водой. Своим поклонникам звезда отправила воздушный поцелуй.

«Какая красота!» — сказала она.

И правда, что может быть лучше – французские горы и роскошная российская красавица.

«Это просто мечта. Как красиво!», «Какое блаженство!», «Мне нравится ваша женственность», — поддержали звезду фолловеры.

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Огонь и лед: Чехова скинула одежды на фоне заснеженных французских гор
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