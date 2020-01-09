Огонь и лед: Чехова скинула одежды на фоне заснеженных французских гор

Анфиса Чехова сразила своих поклонников наповал, блеснув шикарными формами на французском горнолыжном курорте. Звезда в настоящее время отдыхает в Шамони-Мон-Блан, который славен не только красивыми склонами, но и термальными источниками.
Здесь на фоне заснеженных гор телеведущая легким движением руки скинула одежды и в одном купальнике вошла в бассейн с парящей водой. Своим поклонникам звезда отправила воздушный поцелуй.
«Какая красота!» — сказала она.
И правда, что может быть лучше – французские горы и роскошная российская красавица.
«Это просто мечта. Как красиво!», «Какое блаженство!», «Мне нравится ваша женственность», — поддержали звезду фолловеры.