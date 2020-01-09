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Елизавета II опечалена решением Гарри и Маркл сложить полномочия членов королевской семьи

В ярости от такого поступка пребывают принц Чарльз и принц Уильям.

Елизавета II опечалена решением Гарри и Маркл сложить полномочия членов королевской семьи
Королева опечалена решением Маркл и Гарри/http://globallookpress.com/

Королева Великобритании Елизавета II крайне расстроена и очень опечалена решением принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Ранее они объявили об этом в соцсетях, никого не поставив в известность.

Как отмечал Гарри, ему хочется добиться независимости от монаршего дома. Также в планах принца создать новую благотворительную организацию.

Между тем принц Чарльз и принц Уильям, как передает источник из Букингемского дворца, находятся в ярости от решения Гарри и его супруги. Они считают это предательством и объявлением войны семье. Чем закончится этот конфликт пока остается только гадать.

Особенную ярость королевских особ вызвал тот факт, что Гарри и Меган Маркл не сообщили о своем поступке другим приближенным к королеве людям. Они опубликовали свои заявление без всякого согласования, что является нарушением всех норм королевской семьи, сообщает британское издание thesun.co.uk.

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Елизавета IIМеган МарклПринц ГарриПринц Уильямпринц Чарльз
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Елизавета II опечалена решением Гарри и Маркл сложить полномочия членов королевской семьи
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