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Семейная идиллия: Богомолов и Собчак отдыхают вместе с детьми в Куршевеле

На горные лыжи вместе с родителями встали 9-летняя Аня и 3-летний Платон.

Семейная идиллия: Богомолов и Собчак отдыхают вместе с детьми в Куршевеле
Собчак и Богомолов. Фото Global look press

Похоже, что Ксения Собчак и Константин Богомолов назло сплетникам и злопыхателям создали вполне мирную и добродетельную семью. В их ячейке общества нашлось место детям от предыдущих браков.

Улетев на отдых в Куршевель, режиссер и светская львица взяли с собой 3-летнего сына Собчак и Максима Виторгана Платона и 9-летнюю дочь Богомолова и актрисы Дарьи Мороз Аню. Оба ребенка смело встали на горные лыжи. Кстати, для мужа Ксении Анатольевны это тоже был дебют. В своем блоге он признался, что помогла ему в этом именно его благоверная, назвав ее «чутким тренером».

Отметим, что Константин и его дочь Анна занимаются теннисом, поэтому покорить французские горные склоны им было проще, чем другим новичкам.

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Семейная идиллия: Богомолов и Собчак отдыхают вместе с детьми в Куршевеле
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