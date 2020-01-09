НОВОСТИ

Мужчина Анастасии Волочковой рассекречен

Фото возлюбленного балерины попало в Сеть.

Мужчина Анастасии Волочковой рассекречен
Анастасия Волочкова. Фото Global look press.

Анастасия Волочкова с некоторых пор взяла за правило выражение: «Счастье любит тишину». И перестала демонстрировать в Сети свои отношения с противоположным полом.

Больше года балерина говорит о любимом мужчине, который у нее есть, однако никогда не показывает его лица, лишь подогревая интерес поклонников снимками некоторых деталей. В личном блоге звезда показывала ноги, руки, спину возлюбленного, но вот фото в анфас не было никогда.

Улетев на новогодние каникулы в Таиланд, артистка не стала изменять себе. Своим поклонникам она сообщила, что едет туда с любимым, не показав в Instagram ни одного кадра с ним. Однако рядом оказались папарацци и сфотографировали балерину рядом с возлюбленным.

Telegram-канал «Только никому» разместил на своем ресурсе снимок Анастасии рядом с симпатичным молодым мужчиной, заявив, что он и есть тот самый секретный бойфренд Волочковой. Тайна была раскрыта на концерте «Мумий Тролль», которым балерина, к слову, осталась кране недовольна. Артистка рассказала в блоге, что даже ей пришлось стоять в очереди, чтобы попасть на представление, не говоря уж о простых смертных. Многим и вовсе не хватило мест на зрительской территории.

Волочкова с бойфрендом. Фото
https://t.me/spletni_tg
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиВолочкова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мужчина Анастасии Волочковой рассекречен
Интересно?
Поделись с друзьями: