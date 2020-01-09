Мужчина Анастасии Волочковой рассекречен

Анастасия Волочкова с некоторых пор взяла за правило выражение: «Счастье любит тишину». И перестала демонстрировать в Сети свои отношения с противоположным полом.

Больше года балерина говорит о любимом мужчине, который у нее есть, однако никогда не показывает его лица, лишь подогревая интерес поклонников снимками некоторых деталей. В личном блоге звезда показывала ноги, руки, спину возлюбленного, но вот фото в анфас не было никогда.

Улетев на новогодние каникулы в Таиланд, артистка не стала изменять себе. Своим поклонникам она сообщила, что едет туда с любимым, не показав в Instagram ни одного кадра с ним. Однако рядом оказались папарацци и сфотографировали балерину рядом с возлюбленным.

Telegram-канал «Только никому» разместил на своем ресурсе снимок Анастасии рядом с симпатичным молодым мужчиной, заявив, что он и есть тот самый секретный бойфренд Волочковой. Тайна была раскрыта на концерте «Мумий Тролль», которым балерина, к слову, осталась кране недовольна. Артистка рассказала в блоге, что даже ей пришлось стоять в очереди, чтобы попасть на представление, не говоря уж о простых смертных. Многим и вовсе не хватило мест на зрительской территории.