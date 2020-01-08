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«Страшно очень»: звезды российского шоу-бизнеса выражают соболезнования погибшим в Иране

176 человек погибло в авиакатастрофе утром, 8 января.

«Страшно очень»: звезды российского шоу-бизнеса выражают соболезнования погибшим в Иране
2020 год начался с очередной авиакатастрофы. Фото: Комсомольская правда.

Звезды отечественного шоу-бизнеса один за другим выражают соболезнования по поводу авиакатастрофы, произошедшей утром 8 января в небе над Ираном. Речь идет о рухнувшем рейсе «Тегеран — Киев», все пассажиры и члены экипажа (167 и 9 человек соответственно) которого погибли.

Скорбные посты в Instagram сделали певицы из Украины Вера Брежнева и Светлана Лобода.

«Невозможно объяснить, почему это так часто стало происходить. Страшно очень», — написала последняя.

Трагедия на время примирила и враждующих на просторах соцсетей телеведущих.

«Искренние соболезнования всем родственникам погибших. Ужасная трагедия», — написала Ксения Собчак.

«События на Ближнем Востоке накаляются, и последствия могут быть ужасными! Я всегда пишу оптимистичные посты, но не сегодня, видимо… Просто помолюсь, чтобы не было войны…» — добавила Виктория Лопырева.

Добавим, самолет Boeing «Международных авиалиний Украины» рухнул через несколько минут после взлета в Тегеране. По свидетельствам очевидцев, она падал с горящим двигателем. На борту было 11 граждан Украины (в основном, члены экипажа), 82 — Ирана, 63 — Канады, также были европейцы. Россиян среди погибших нет.

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«Страшно очень»: звезды российского шоу-бизнеса выражают соболезнования погибшим в Иране
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