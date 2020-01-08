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Мария Погребняк будет добиваться увольнения водителя такси

Супруга известного футболиста заявила об угрозах в свой адрес.

Мария Погребняк будет добиваться увольнения водителя такси
Погребняк настроена уволить таксиста/https://www.instagram.com/mariapoga_/

Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария в Instagram поделилась подробностями неприятной ситуации, в которую она угодила совсем недавно. Ранее в сторис она рассказывала, что поехала на такси на важную встречу. Однако водитель до места ее не довез. Он начал орать на многодетную мать и выгонять из машины. В итоге он выбросил ее вещи на улицу. Как отметила Погребняк, все люди вокруг были в шоке. Из автомобиля она спасалась практически бегством.

По словам модели, она уже обратилась в организацию, которая прислала за ней водителя. Она настаивает, чтобы руководители фирмы тщательнее в будущем подбирали персонал. Супруга игрока «Урала» будет добиваться увольнения нерадивого водителя.

«Поведение вашего водителя неправильное не только с профессиональной точки зрения, но и с человеческой. У него явно проблемы с контролем агрессии, и он совершенно точно плохо знает свои обязанности», — заметила модель.

Отметим, что в конце своего гневного поста Мария Погребняк сделала важную, на ее взгляд, приписку. «Забыла ещё написать, что он сказал мне: «Я позвонил своим ребятам, сейчас они подъедут. Тут я совсем испугалась», — заявила многодетная мать.

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Мария Погребняк будет добиваться увольнения водителя такси
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