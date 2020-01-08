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СМИ обнародовали видео драки с участием сына Жванецкого

По неподтвержденным данным, стычка молодого человека с неизвестными произошла у ресторана «Цыцыла».

СМИ обнародовали видео драки с участием сына Жванецкого
Михаил Жванецкий/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Журналисты обнародовали видео стычки сына сатирика Михаила Жванецкого и его друга Филиппа Гинзбурга с неизвестными. Напомним, ранее появлялись сообщения, что 24-летний Дмитрий вступился на улице за девушку, которую обижали другие молодые люди, и был доставлен в больницу с множественными травмами. Официальные представители писателя чуть позже факт случившегося опровергли, однако, спустя время появилось видео, доказывающее обратное.

Скриншот с видео камеры наружного наблюдения
Скриншот с видеокамеры наружного наблюдения

Telegram-канал 112 отмечает, что молодые люди поспорили недалеко от ресторана «Цыцыла», что на Минской улице. На опубликованных кадрах видно, как оппоненты сначала просто разговаривают друг с другом, а затем один из агрессоров набрасывается на друга Жванецкого-младшего – Филиппа Гинзбурга. После этого начинается потасовка, в ходе которой один из героев оказывается на асфальте. Действительно ли участниками побоища является сын сатирика, доподлинно неизвестно, поскольку разглядеть лица на съемке проблематично.

Если верить записи с камеры наружного наблюдения, то обижавших девушку молодых людей было трое. Гинзбург и Жванецкий уже написали заявление в полицию, злоумышленников ищут.

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СМИ обнародовали видео драки с участием сына Жванецкого
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