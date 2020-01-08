«Нас с другом попытались ограбить»: сын Жванецкого раскрыл детали нападения

Сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий, которому 24 года, раскрыл детали нападения. Как отметил молодой человек, они вместе с товарищем всего лишь не дали в обиду девушку, за что сами в итоге и пострадали.

«Нас с другом попытались ограбить. Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», — заявил Дмитрий.

Как заверил молодой человек, он уже написал заявление в полицию. Неприятный инцидент случился возле одного из столичных ресторанов. В результате происшествия мужчина получил рваную рану губы и полости рта. Сейчас поисками злоумышленников заняты стражи правопорядка, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что не так давно Михаил Жванецкий покинул программу, которую вел много лет на телевидении – «Дежурный по стране». Он отмечал, что ему уже сложно быстро реагировать на все реплики и шутить. Все-таки сказывается возраст. Отметим, что писателю сейчас уже 85 лет. В то же время сатирик отмечал, что он продолжит гастролировать по стране с концертами. Правда, выступлений, скорее всего, будет все-таки поменьше, чем раньше.