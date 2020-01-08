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Егор Крид подарил маме дорогие серьги с бриллиантами

Музыкант порадовал родительницу шикарным подарком на Новый год.

Егор Крид подарил маме дорогие серьги с бриллиантами
Крид подарил маме дорогие серьги/http://globallookpress.com/

Музыкант Егор Крид в Instagram разместил видеозапись, на которой он дарит своей матери Марине Булаткиной дорогие серьги с бриллиантами. Судя по всему, шикарный подарок музыкант сделал родительнице на Новый год.

Серьги. Фото
Крид подарил маме серьги/https://www.instagram.com/egorkreed/

«Тут запечатано все», — говорит в начале ролика мать исполнителя. Затем ей все-таки удается открыть вожделенную коробочку, и она приходит в полный восторг. «Как красиво!» — произносит женщина. Затем она интересуется у сына, правильно ли все застегнула.

Отметим, что родители Егора Крида живут в Пензе. Его отец Николай Булаткин, известный бизнесмен. Директор компании «Унитрон». Мама работает заместителем директора на этом же предприятии. У Егора Крида есть родная сестра Полина. Уже несколько лет она живет в Лос-Анджелесе. Порой музыкант приезжает к ней в гости.

В комментариях под видеозаписью отметился известный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин. «Красавчик! Вот так надо любить маму», — заявил он.

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Егор КридМарина БулаткинаНиколай БулаткинПензаПолина Булаткина
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Егор Крид подарил маме дорогие серьги с бриллиантами
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