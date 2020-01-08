Эмин Агаларов поделился кадром с годовалой дочкой Афиной

Певец Эмин Агаларов в Instagram опубликовал кадр со своей годовалой дочкой Афиной. Девочка появилась на свет чуть больше года назад – 31 декабря 2017 года. На снимке музыкант держит ребенка на руках. Фотография получилась очень красивой. Видно, что многодетный отец без ума от своей маленькой девочки.

Отметим, что дочь Афину Эмину Агаларову подарила его супруга модель Алена Гаврилова. Это их первый совместный ребенок.

Ранее исполнитель был женат на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле. В этом союзе родились сыновья-двойняшки Али и Микаил. Кроме того, у Эмина есть приемная дочь Амина.

Добавим, что музыкант давно расстался с первой супругой. Несмотря на это они сохранили ради детей теплые отношения. Ранее певец рассказывал, что его дети спокойно отреагировали на новость, что у них скоро на свет появится сестра. Как отмечал Эмин Агаларов, он всегда откровенен со своими детьми. Это, как он считает, очень важно, чтобы в семье было спокойствие и порядок.