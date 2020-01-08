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Илья Ковальчук купил шикарный особняк за 11 миллионов долларов

Площадь коттеджа составляет 526 квадратных метров.

Илья Ковальчук купил шикарный особняк за 11 миллионов долларов
Ковальчук купил большой дом/http://globallookpress.com/

Хоккеист Илья Ковальчук приобрел в Лос-Анджелесе огромный особняк, стоимость которого составляет 11 миллионов долларов. Изначально дом выставили на продажу за 17 миллионов долларов, но хоккеисту сборной России он обошелся дешевле. В свое время в этом доме жили Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, президент США Ричард Никсон, Дженнифер Энистон и другие звезды шоу-бизнеса. Особняк находится у подножия гор Санта-Моника.

Отметим, что площадь огромного коттеджа составляет 526 квадратных метров. В доме пять спален и пять ванных комнат. Из окон коттеджа отличный вид на город и океан. В доме есть кухня, столовая, кабинет, гостиная и комната для массажа. На территории также расположен бар, зона барбекю, бассейн и джакузи.

Добавим, что у Ильи Ковальчука четверо детей — две дочери и двое сыновей. Что касается супруги, то когда-то она выступала в группе «Мираж». Девушку зовут Николь Амбразайтис. Хоккеист однажды увидел клип по телевизору, в съемках которого участвовала девушка. После свидания, как рассказывала Николь, она сразу поняла, что Ковальчук именно тот мужчина, который ей нужен. Больше они уже не расставались. Семья много лет счастлива вместе.

Отметим, что в Национальной Хоккейной лиге Илья Ковальчук до недавнего времени выступал за «Лос-Анджелес Кинг». Однако дела в этой команде у него шли ни шатко, ни валко. В итоге он перебрался в канадскую команду «Монреаль Канадиенс», сообщает latimes.com.

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Илья Ковальчук купил шикарный особняк за 11 миллионов долларов
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