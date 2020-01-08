НОВОСТИ

«Колокольников был готов выполнить любые безумия»: режиссер рассказала о съемках «Интимных мест»

По словам Наташи Меркуловой, актер не стеснялся раздеться в кадре.

«Колокольников был готов выполнить любые безумия»: режиссер рассказала о съемках «Интимных мест»
Колокольников не стеснялся на съемочной площадке/http://globallookpress.com/

Режиссер Наташа Меркулова вспомнила, как проходили съемки картины «Интимные места». Драма вышла на экраны в 2013 году. В этом проекте был задействован популярный актер Юрий Колокольников.

По словам Меркуловой, для нее было принципиально, чтобы в картине мужчины тоже разделись. Некоторые из актеров пытались пойти на попятную. Они говорили, что «давайте как-нибудь снимем по-другому». Однако Меркулова сразу объясняла, что по-другому снять не получится.

«Если это препятствие оказывалось непреодолимым, мы расставались. Мы искали «своих» людей и нашли их. Например, Юра Колокольников. Он был готов выполнить любые безумия. Конечно, в такой момент это очень подкупает, и ты влюбляешься в актера», — заметила режиссер.

Как сказала Меркулова, с девочками в этом плане ей работать проще. Она сразу им объясняет, что не собирается снимать порно. Нет цели показать только тело актера. Прежде всего она снимает драматическую актрису. Любопытно, что некоторые из главных действующих лиц просили ее остаться на съемочной площадке во время съемок откровенных сцен для поддержки, сообщает «МК».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Наташа МеркуловаНовости googleФильм "Интимные места"Юрий Колокольников
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Колокольников был готов выполнить любые безумия»: режиссер рассказала о съемках «Интимных мест»
Интересно?
Поделись с друзьями: