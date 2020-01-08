«Колокольников был готов выполнить любые безумия»: режиссер рассказала о съемках «Интимных мест»

Режиссер Наташа Меркулова вспомнила, как проходили съемки картины «Интимные места». Драма вышла на экраны в 2013 году. В этом проекте был задействован популярный актер Юрий Колокольников.

По словам Меркуловой, для нее было принципиально, чтобы в картине мужчины тоже разделись. Некоторые из актеров пытались пойти на попятную. Они говорили, что «давайте как-нибудь снимем по-другому». Однако Меркулова сразу объясняла, что по-другому снять не получится.

«Если это препятствие оказывалось непреодолимым, мы расставались. Мы искали «своих» людей и нашли их. Например, Юра Колокольников. Он был готов выполнить любые безумия. Конечно, в такой момент это очень подкупает, и ты влюбляешься в актера», — заметила режиссер.

Как сказала Меркулова, с девочками в этом плане ей работать проще. Она сразу им объясняет, что не собирается снимать порно. Нет цели показать только тело актера. Прежде всего она снимает драматическую актрису. Любопытно, что некоторые из главных действующих лиц просили ее остаться на съемочной площадке во время съемок откровенных сцен для поддержки, сообщает «МК».