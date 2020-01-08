Четырехлетняя дочь Игоря Николаева освоила синтезатор

Вероника, судя по всему, может пойти по стопам отца.

Дочь композитора Игоря Николаева четырехлетняя Вероника, которая была рождена в браке с певицей Юлией Проскуряковой, судя по всему, собралась пойти по стопам отца и стать звездой эстрады. В Instagram популярный композитор опубликовал ролик со своим ребенком.

Девочка на кадрах видео неплохо обращается с синтезатором. «Вероника «Не-Колаева» пытается сама строить интервалы! Процесс захватывает!» — заявил композитор.

Отметим, что Игорь Николаев все свободное время проводит с Вероникой. Его старшая дочь от первого брака Юлия давно живет в Америке и отца видит нечасто. Композитор не раз отмечал в беседах с журналистами, что безумно счастлив появлению в его жизни дочери Вероники.

Ранее исполнитель, который в девяностых годах был женат на певице Наташе Королевой, говорил, что каждый раз перед отъездом из дома ему приходится придумывать отговорки перед дочерью. Девочка отказывается без повода отпускать любимого отца.