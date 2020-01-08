Поклонская засомневалась, что причиной гибели «Боинга» в Иране стала техническая неисправность

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram выразила сомнение, что причиной гибели «Боинга» при взлете в аэропорту Тегерана стала техническая неисправность. По словам бывшего прокурора Крыма, в мире пытаются развязать крупномасштабную войну.

По словам Поклонской, на Ближнем Востоке искусственно разгорается военный конфликт. Американцы, как она сказала, без суда и следствия убили иранского генерала Касема Сулеймани. Затем американские войска были приведены в боевую готовность.

Депутат Госдумы уверена, что гибель людей под Тегераном ничего не значит для провокаторов. Просто кое-кто хочет стать мировым гегемоном.

«Я соболезную каждому человеку, понесшему такую утрату, всему украинскому народу и руководству страны», — сказала Наталья Поклонская.

Самолет «Украинских авиалиний» упал рано утром 8 января вскоре после взлёта недалеко от аэропорта столицы Ирина – Тегерана. Все 167 человек, которые были на борту, погибли.