НОВОСТИ

Поклонская засомневалась, что причиной гибели «Боинга» в Иране стала техническая неисправность

По словам депутата Госдумы, кто-то пытается разжечь крупномасштабную войну.

Поклонская засомневалась, что причиной гибели «Боинга» в Иране стала техническая неисправность
Поклонская высказалась после гибели самолета/http://globallookpress.com/

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram выразила сомнение, что причиной гибели «Боинга» при взлете в аэропорту Тегерана стала техническая неисправность. По словам бывшего прокурора Крыма, в мире пытаются развязать крупномасштабную войну.

По словам Поклонской, на Ближнем Востоке искусственно разгорается военный конфликт. Американцы, как она сказала, без суда и следствия убили иранского генерала Касема Сулеймани. Затем американские войска были приведены в боевую готовность.

Депутат Госдумы уверена, что гибель людей под Тегераном ничего не значит для провокаторов. Просто кое-кто хочет стать мировым гегемоном.

«Я соболезную каждому человеку, понесшему такую утрату, всему украинскому народу и руководству страны», — сказала Наталья Поклонская.

Самолет «Украинских авиалиний» упал рано утром 8 января вскоре после взлёта недалеко от аэропорта столицы Ирина – Тегерана. Все 167 человек, которые были на борту, погибли.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ИранНаталья ПоклонскаяНовости googleТегеран
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Поклонская засомневалась, что причиной гибели «Боинга» в Иране стала техническая неисправность
Интересно?
Поделись с друзьями: