Исаев вслед за Шнуровым посмеялся над «Союзом спасения» и «Вторжением»

Лидер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram посмеялся над нашумевшими российскими картинами «Союз спасения» и «Вторжение», которые сейчас идут в кинотеатрах. Он отреагировал на стихотворение в нецензурной форме лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Ранее тот также посмеялся над российскими новинками, сочинив стихотворение.

«Отдыхай! Я тоже в море, проживём мы без «Вторжения» с горя, и «Союз спасения» пропустив, мы на берег выйдем, ты в трусах красив!» — заявил Сергей Исаев, адресуя свое послание музыканту.

Напомним, что Сергей Шнуров часто нелестно выражается в стихотворной форме о различных событиях на актуальные темы. Так совсем недавно он продолжил троллинг светской львицы Ксении Собчак, которая улетела в Куршевель на частном самолете.

Добавим, что картины «Союз спасения» и «Вторжение» пока уступают по кассовым сборам еще одной новинке кинематографа, вышедшей перед новогодними праздниками – комедийной ленте «Холоп». Этот фильм собрал за первые десять дней в прокате свыше миллиарда рублей.