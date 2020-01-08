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Исаев вслед за Шнуровым посмеялся над «Союзом спасения» и «Вторжением»

Ранее лидер группы «Ленинград» нелестно отозвался о новинках российского кинематографа в стихотворной форме.

Исаев вслед за Шнуровым посмеялся над «Союзом спасения» и «Вторжением»
Исаев посмеялся над российскими фильмами/https://www.instagram.com/isaevsergey/

Лидер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram посмеялся над нашумевшими российскими картинами «Союз спасения» и «Вторжение», которые сейчас идут в кинотеатрах. Он отреагировал на стихотворение в нецензурной форме лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Ранее тот также посмеялся над российскими новинками, сочинив стихотворение.

Сергей Шнуров. Фото
Шнуров посмеялся над российскими фильмами/http://globallookpress.com/

«Отдыхай! Я тоже в море, проживём мы без «Вторжения» с горя, и «Союз спасения» пропустив, мы на берег выйдем, ты в трусах красив!» — заявил Сергей Исаев, адресуя свое послание музыканту.

Напомним, что Сергей Шнуров часто нелестно выражается в стихотворной форме о различных событиях на актуальные темы. Так совсем недавно он продолжил троллинг светской львицы Ксении Собчак, которая улетела в Куршевель на частном самолете.

Добавим, что картины «Союз спасения» и «Вторжение» пока уступают по кассовым сборам еще одной новинке кинематографа, вышедшей перед новогодними праздниками – комедийной ленте «Холоп». Этот фильм собрал за первые десять дней в прокате свыше миллиарда рублей.

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Новости googleСергей ИсаевСергей Шнуровфильм "Вторжение"Фильм "Союз спасения"
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Исаев вслед за Шнуровым посмеялся над «Союзом спасения» и «Вторжением»
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