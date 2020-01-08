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Константину Крюкову понравилась природа Камчатки в финале «Вторжения»

Актер остался в восторге от просмотра картины режиссера Федора Бондарчука.

Константину Крюкову понравилась природа Камчатки в финале «Вторжения»
Крюкову очень понравился фильм "Вторжение"/http://globallookpress.com/

Актер Константин Крюков остался доволен после просмотра картины «Вторжение», режиссером которой является его родственник Федор Бондарчук. Как отметил актер, лента, которая сейчас идет в кинотеатрах, ему пришлась по душе.

Камчатка. Фото
Камчатка действительно один из самых красивых уголков России/http://globallookpress.com/

«Мне понравился финал, потому что действие всей картины разворачивается в городских условиях, там хаос, катастрофа и прочее, и в конце мы видим природу Камчатки и очень красивые просторы», — сказал он.

Напомним, что фантастический фильм «Вторжение» продолжение ленты Федора Бондарчука «Притяжение». Эта картина вышла в 2017 году. В сюжете история девушки, которая после контакта с пришельцами получила сверхспособности. Военные начинают ставить над девушкой эксперименты. Между тем героиней актрисы Ирины Старшенбаум начинают интересоваться и пришельцы, сообщают «Известия».

Добавим, что в Новом году из недавно вышедших картин больше всего зрителям пока по душе комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп». Лента только за десять дней после выхода на экраны собрала уже свыше миллиарда рублей. Фильм себя полностью окупил в прокате. По сюжету, главного героя ленты решил проучить отец. Он создал в одной из деревень атмосферу 19 века, в которую попадает его нерадивый сынок. С героем картины происходят комичные ситуации.

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Тэги:

Константин КрюковНовости googleФедор Бондарчукфильм "Вторжение"Фильм "Холоп"
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Константину Крюкову понравилась природа Камчатки в финале «Вторжения»
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