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Пиар-директор Началовой вспомнила, как ела кабачковую икру со звездами «Бригады»

Анна Исаева опубликовала архивный кадр, на котором можно увидеть актеров из сериала.

Пиар-директор Началовой вспомнила, как ела кабачковую икру со звездами «Бригады»
Исаева опубликовала кадр со звездами "Бригады"/https://www.instagram.com/isaeva.anya/

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в прошлом году, Анна Исаева в Instagram опубликовала редкий кадр, на котором можно увидеть музыканта Олега Газманова и звезд сериала «Бригада» актеров Павла Майкова, Сергея Безрукова, Игоря Вдовиченкова и Александра Иншакова.

Как сказала Исаева, она, как и вся страна, фанатела от фильма «Бригада». «Мне довелось работать над сьемками клипа «Мои ясные дни», в котором кроме Олега Газманова, автора песни, снялись все актеры сериала! Когда Олег написал эту песню он недолго думая пришел к выводу об участниках клипа! Мы тогда подружились на короткое время. Сутки провели рука об руку на съёмочной площадке. Вместе ели кабачковую икру, намазывая ее на черный хлеб. Очень запомнился Пчела и Саша Белый, тогда их только так ассоциировали», — заметила Исаева.

Как добавила пиар-директор певицы, с еще одной звездой картины актером Дмитрием Дюжевым она познакомилась позже. Он женился на подруге Юлии Началовой Татьяне Зайцевой.

Исаева поблагодарила своих подруг, которые нашли у себя архивный кадр. У самой ее, к сожалению, данный снимок не сохранился.

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Тэги:

Александр ИншаковАнна ИсаеваВладимир ВдовиченковОлег ГазмановПавел МайковСергей Безруковсериал "Бригада"
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Пиар-директор Началовой вспомнила, как ела кабачковую икру со звездами «Бригады»
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