Николай Носков поделился снимками с подросшими красавицами-внучками

Певец Николай Носков в Instagram разместил серию снимков, на которых можно увидеть его самых родных людей. На фотографиях его супруга Марина. Также можно увидеть дочь и двух подросших внучек.

«Прекрасный рождественский вечер с любимой семьей и друзьями! Пусть радость и мир царят в вашей жизни!» — заявил в подписи к фотографиям певец.

Напомним, что около трех лет назад экс-лидер группы «Парк Горького» попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. Чуть позже стало известно, что яркий исполнитель пережил инсульт.

Осенью 2018 года Николай Носков появился на публике после тяжелой болезни. Он с помощью своего друга продюсера Виктора Дробыша продолжил работу над альбомом «Живой». Примерно месяц назад музыкант дал большой концерт в «Крокусе», на который пожаловали звезды отечественной эстрады. Все средства от выступления были направлены Носкову, чтобы он продолжил борьбу с болезнью. Кстати, не все звезды оценили выход Носкова на сцену. К примеру, лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев сказал, что исполнителю надо лежать на пляже, а не выступать. Эти слова вызвали бурную реакцию в мире шоу-бизнеса.