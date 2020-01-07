Миро раскритиковала Лободу и Рудковскую за чрезмерное пользование фоторедакторами

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась о певице Светлане Лободе и продюсере Яне Рудковской. Между делом «досталось» телеведущей Ксении Бородиной и певице Альбине Джанабаевой.

Миро отметила, что у Светланы Лободы в последнее время очень активно растут ноги. Фотошопом она стала пользоваться не меньше, чем Яна Рудковская и Альбина Джанабаева. При этом блогер не понимает, зачем Лободе потребовалось удлинять ноги с помощью фоторедактора и походить на куклу Барби.

«Ладно Бородина свои огрызки в фотошопе тянет, но Светке при ее вполне нормальных ногах это зачем?» — задалась вопросом Лена Миро.

Как отметила блогер, ответ на самом деле прост. И Лобода, и Рудковская стесняются самих себя. Из-за этого у них «быдловатость в манерах» и «нервозность в поведении». Миро уверена, что Яна и Светлана сами себе не нравятся, но пытаются это скрыть от окружающих.