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Миро раскритиковала Лободу и Рудковскую за чрезмерное пользование фоторедакторами

Блогер не понимает, кому пытаются соврать певица и продюсер.

Миро раскритиковала Лободу и Рудковскую за чрезмерное пользование фоторедакторами
Миро раскритиковала Рудковскую и Лободу/http://globallookpress.com/

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» нелестно отозвалась о певице Светлане Лободе и продюсере Яне Рудковской. Между делом «досталось» телеведущей Ксении Бородиной и певице Альбине Джанабаевой.

Миро отметила, что у Светланы Лободы в последнее время очень активно растут ноги. Фотошопом она стала пользоваться не меньше, чем Яна Рудковская и Альбина Джанабаева. При этом блогер не понимает, зачем Лободе потребовалось удлинять ноги с помощью фоторедактора и походить на куклу Барби.

«Ладно Бородина свои огрызки в фотошопе тянет, но Светке при ее вполне нормальных ногах это зачем?» — задалась вопросом Лена Миро.

Как отметила блогер, ответ на самом деле прост. И Лобода, и Рудковская стесняются самих себя. Из-за этого у них «быдловатость в манерах» и «нервозность в поведении». Миро уверена, что Яна и Светлана сами себе не нравятся, но пытаются это скрыть от окружающих.

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Тэги:

Альбина ДжанабаеваКсения БородинаЛена МироСветлана ЛободаЯна Рудковская
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Миро раскритиковала Лободу и Рудковскую за чрезмерное пользование фоторедакторами
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