21-летняя дочь Якубовича выложила соблазнительный снимок из ванной

На опубликованной в Instagram снимке Варвара Якубович позирует, сидя в наполненной ванной. Ее волосы собраны в тугой пучок. 21-летняя девушка позирует, демонстрируя голые плечи.
Наследница Леонида призналась, что в последнее время она все чаще задумывается о человеческом видении жизни и их ожиданиях. «Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу. И они очень расстраиваются, когда не могут ее достичь (то есть, всегда)», — заявила Варвара.
По мнению дочери Якубовича, идеальной жизни просто-напросто не существует. Поэтому люди понапрасну ругают себя за ошибки и промахи. Надо лишь поменять восприятие. Следует воспринимать их как необходимый опыт и научиться, наконец, извлекать из них пользу.
«То, что вы ошибаетесь, не повод опускать руки и заниматься самоуничижением. Ваши неудачи и ошибки — это маленькие ступени внутреннего роста. Вы справитесь. У вас все получится. Потому что вы идеальны в своей неидеальности», — заявила Варвара.