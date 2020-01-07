21-летняя дочь Якубовича выложила соблазнительный снимок из ванной

Наследница телеведущего часто делится всевозможными фотографиями в своем микроблоге. Но такой откровенный кадр юная особа выложила впервые.

На опубликованной в Instagram снимке Варвара Якубович позирует, сидя в наполненной ванной. Ее волосы собраны в тугой пучок. 21-летняя девушка позирует, демонстрируя голые плечи.

Наследница Леонида призналась, что в последнее время она все чаще задумывается о человеческом видении жизни и их ожиданиях. «Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу. И они очень расстраиваются, когда не могут ее достичь (то есть, всегда)», — заявила Варвара.

По мнению дочери Якубовича, идеальной жизни просто-напросто не существует. Поэтому люди понапрасну ругают себя за ошибки и промахи. Надо лишь поменять восприятие. Следует воспринимать их как необходимый опыт и научиться, наконец, извлекать из них пользу.