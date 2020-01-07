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Никаких секретов: Брежнева опубликовала семейный снимок

Певица редко балует фолловеров фотографиями своей семьи. Но в честь светлого праздника Рождества звезда решила пойти наперекор своим правилам.

Никаких секретов: Брежнева опубликовала семейный снимок
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Певица Вера Брежнева поделилась в соцсети теплым снимком, на котором запечатлена вместе со своей большой семьей. На фото оказались все самые любимые и близкие люди артистки — ее мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория и их дети. Младшая дочь исполнительницы Сара Киперман и, конечно, любимый супруг Константин Меладзе.

«Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом», — от всего сердца пожелала поклонникам знаменитость.

Пользователи Сети поспешили ответить Вере на поздравление. «Всего самого светлого вам и семье! Спасибо за пример, радость и тепло», — поблагодарила верная фанатка.

К сожалению, на фото не оказалось старшей дочери Брежневой — Сони Киперман. Девушка живет и учится в Америке, поэтому ей не так-то просто приехать на праздник к матери.

 

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Никаких секретов: Брежнева опубликовала семейный снимок
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