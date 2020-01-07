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Меган Маркл и принц Гарри плюнули в лицо имениннице Кейт Миддлтон

9 января супруга принца Уильяма станет на год старше. Но праздник по случаю дня рождения она, как всегда, устроила раньше.

Меган Маркл и принц Гарри плюнули в лицо имениннице Кейт Миддлтон
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Сначала Кейт Миддлтон и ее муж отправились в Сандрингемскую церковь, где приняли участие в воскресной службе. Туда же приехали и некоторые друзья герцогини Кембриджской, чтобы потом всем вместе отправится в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества.

Примечательно, что уже второй год подряд на дне рождении Кэтрин не появляются принц Гарри и его жена Меган Маркл. Гости были обескуражены их отсутствием, ведь многие знают о теплых взаимоотношениях Миддлтон с братом ее мужа.

Стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские до сих пор находятся в Канаде. Это и послужило причиной их отсутствия. Стоит отметить, что это проявление глубочайшего неуважения с их стороны по отношению к имениннице, ведь они обещали вернуться заранее.

Но есть те, кто не верит этому. По мнению обозревателей, Кэтрин сама не захотела видеть принца Гарри и Меган на своем празднике. Поэтому те, в свою очередь, не спешат возвращаться домой — повода нет.

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Меган Маркл и принц Гарри плюнули в лицо имениннице Кейт Миддлтон
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