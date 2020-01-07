Джоли отказалась от престижной премии ради ребенка

На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения «Золотой глобус». Но голливудская актриса предпочла отказаться от посещения премии ради совместного времяпрепровождения с дочерью.

Анджелина Джоли отправилась на шоппинг вместе с 11-летней Вивьен. Для этого они пошли в один из крупнейших торговых центров.

Для выхода в город артистка не стала надевать роскошный наряд. Она облачилась в строгое пальто черного цвета, прихватив с собой сумочку в тон. Дополнили образ солнцезащитные очки.

больше по теме Превзошла ожидания: Анджелина Джоли поцеловала своего поклонника Молодой человек явно не ожидал такого подарка от актрисы.

Маленькая Вивьен, в свою очередь, отдала предпочтение светлым цветам. Девочка надела белую толстовку и штаны с цветочным принтом. Ярко-голубая сумка-шоппер добавила образу красок.

Так как январские праздники еще не закончились, во всех магазинах еще держатся новогодние скидки. Поэтому мать с дочкой успели заскочить буквально в последний вагон и взять одежду подешевле. В частности, они посетили местную оптику.

Заботливая Джоли приобрела для наследницы две пары очков. Судя по всему, у Вивьен проблемы со зрением, так как она сразу предоставила продавцу рецепт от врача. Накупив всевозможных товаров со скидками, счастливые родственницы отправились домой.