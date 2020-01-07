Филипп Киркоров «потерял плавки» во время заплыва на Мальдивах

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров угодил в небольшой конфуз во время отдыха на Мальдивах. При погружении под воду с артиста частично слетели плавки. К счастью, у музыканта есть свой видеомонтажер. Он заштриховал «обнаженку», поэтому Киркоров не побоялся опубликовать ее в соцсетях.

Забавное видео артист иронично подписал словами из старой советской песни: «Плыли, плыли… вдруг остановка! Ох, ты, ух, ты, ждать нам буксира!».

Отметим, что бывший супруг певицы Аллы Пугачёвой, как правило, новогодние каникулы проводит в Майами. В этот раз он решил неожиданно отдохнуть на Мальдивах. Компанию ему составляет семья Таты Карапетян. Именно у нее увела супруга модель и посол чемпионата мира в России 2018 года Виктория Лопырева. Как известно, в прошлом году она родила сына от бизнесмена Игоря Булатова.

Добавим, что Филипп Киркоров обожает экстрим. Скорее всего, после отдыха на Мальдивах он поедет вместе с детьми в американский Диснейленд. Исполнитель обожает экстремальные горки. Его дети Мартин и Алла-Виктория также без ума от подобных аттракционов, сообщает «Комсомольская правда».