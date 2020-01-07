Алина Загитова определилась с планами после шоу Навки

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова определилась со своими планами после окончания проекта фигуристки Татьяны Навки. Напомним, что сейчас она участвует в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Сразу после окончания проекта Алина Загитова возобновит интенсивные тренировки. Она будет тренироваться два раза в день под руководством своего тренерского штаба во главе с Этери Тутберидзе. Об этом информирует сайт navka.show.

Напомним, что в декабре Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке своей карьеры. Она пропустила чемпионат России. В итоге звезда фигурного катания не поедет на первенство мира и Европы.

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Многие эксперты сходятся во мнении, что Алина Загитова уже не сможет вернуться на прежний уровень. В то же время сама фигуристка отмечала, что в ее планах поехать на Олимпиаду 2022 года. Впрочем, пробиться туда спортсменке будет очень непросто. Молодые конкурентки уже сейчас показывают более сложные прыжки по сравнению с олимпийской чемпионкой.

Добавим, что заявление Загитовой о приостановке карьеры привели к громкому скандалу, отголоски которого слышны до сих пор. Тренер Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказали свое мнение на этот счет, что очень не понравилось Этери Тутберидзе. Наставница намекнула звездам прошлых лет, что их мнение в данном случае никому не интересно. Если Тарасова предпочла не продолжать спор, то Плющенко напомнил, что все номера фигуристкам Тутберидзе ставят другие люди. Ее же он считает больше не тренером, а менеджером.