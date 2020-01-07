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Кайя Гербер не постеснялась показать грудь

Дочь Синди Кроуфорд является востребованной моделью. Ее приглашают сотрудничать многие известные модные дома и популярные бренды.

Кайя Гербер не постеснялась показать грудь
Кайя Гербер. Фото: Global Look Press

Так, супермодель Кайя Гербер снялась в рекламе испанского бренда одежды Loewe. Примечательно, что в ролике отчетливо видно грудь юной особы. Все потому, что наследницу Кроуфорд облачили в длинное платье молочного цвета. Ткань платья была настолько тонкой, что через нее отчетливо просвечивали все прелести девушки.

Кадры со съемки Гербер опубликовала на своей личной странице в Instagram. Отметим, что снимки были сделаны на территории «Сада мира». Его спроектировал известный архитектор Исаму Ногучи.

Этот наряд был не единственным, который представила модель в рекламном ролике. Второй аутфит был предназначен на более холодный сезон года. Он представлял собой тренч песочного цвета, детализированный воротником из темно-синей джинсы.

Третий наряд оказался самым воздушным. Белое платье в пол с рукавами-фонариками и вырезом в виде капельки на груди. Главной его особенностью является универсальность. За счет прямого кроя его может надеть девушка с любыми особенностями фигуры и мастерски спрятать все недостатки.

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Кайя Гербер не постеснялась показать грудь
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