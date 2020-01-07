Бузова в рамках гастрольного тура выступит в Америке, Китае и странах Европы

Певица Ольга Бузова заявила, что пока еще не делала попыток заходов с целью завоевания европейской аудитории. В то же время у нее уже есть трек на английском языке. Как отметила звезда, топовые американские музыкальные издания выпустили на него рецензию. Там было сказано, что российская музыка благодаря звезде «Дома-2» стала выходить на мировой уровень.

Кстати, в рамках гастрольного тура «Принимай меня» в прошлом году она объехала несколько стран бывшего Советского Союза и Европы. Ее концерты прошли в Германии, Латвии, Литве, Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии.

«А в 2020 году я планирую прокатиться с ним по Америке, Китаю, Италии и Испании», — поделилась планами на ближайшее будущее исполнительница.

Как сказала звезда, она просто обожает работать. Она всегда стремилась к успеху и смогла его достигнуть. В то же время Бузова никогда не забывает про родных и близких людей. У нее всегда найдется время поговорить с подругами. Да и те, зная ее напряженную жизнь, всегда могут подстроиться. Певица вспомнила, что в прошлом году во время тура по городам Сибири и Дальнего Востока подруга прилетела к ней буквально на десять часов. Они с ней прекрасно провели время, обсудив все насущные вопросы, сообщает «АиФ».