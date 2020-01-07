«Меня жизнь ничему не учит»: Бузова призналась, что крайне доверчива

По словам певицы, единственное, что ей удалось изменить в себе – отношение к собственному отдыху.

Певица Ольга Бузова заявила, что в ее жизни ничего не поменялось за последнее время. «Меня жизнь ничему не учит. Я как была доверчивой, так и осталась», — сказала она.

Единственное, что ей удалось кардинально поменять в себе – отношение к собственному отдыху. Ранее звезда могла выступать месяцами без каких-то перерывов. Сейчас она старается оставлять в своем напряженном графике пару дней, в которые может уехать подальше от всех и побыть наедине с самой собой. Так она набирается сил для новых побед.

Рассказала звезда и о договорённости, которая существует в ее музыкальном коллективе. Если человек уходит в отпуск, то остальные члены команды стараются его не беспокоить. При этом всегда бывают крайние случае и какие-то срочные вопросы. Табу распространяется и на нее. Правда, обычно срочное в отношении нее — это все, сообщает «АиФ».

Напомним, что не так давно в личной жизни исполнительницы произошли кардинальные перемены. Она стала встречаться с блогером Давидом Манукяном. Сейчас звезды вместе проводят время на популярном курорте Куршевель.