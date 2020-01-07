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Роза Сябитова дала совет, как гадать на суженого в Рождество

По признанию телесвахи, ей очень нравятся кофейные гадания.

Роза Сябитова дала совет, как гадать на суженого в Рождество
Сябитова дала совет, как гадать на суженого/http://globallookpress.com/

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова в Instagram дала несколько советов, как гадать на суженого в Рождество. Ей, как она отметила, очень нравятся кофейные гадания. Как она считает, они самые загадочные и интересные.

«Для получения рисунка чашку берёте в левую руку, по часовой стрелке делаете 2-3 круговых движения. Далее движением от себя ставите чашку на блюдце так, чтобы один ее край опустился на край блюдца, а другой — на донышко. Дайте чашке постоять приблизительно минутку, переворачивайте ее опять левой рукой, и попробуйте прочитать рисунок», — заметила телесваха.

При этом она сказала, чтобы ее подписчики присылали рисунки ей. Некоторые символы, как уверена Роза Сябитова, она сможет расшифровать.

Любопытно, что под своим постом Сябитова отметила, что каждый должен сам для себя решить, стоит ли верить в подобные гадания или нет. «Дорогие мои! Можете гадать или нет, это всего лишь традиция, и повод побыть вместе с друзьями или подругами. И если я мусульманская женщина, это не значит, что я не могу разделить радость Рождества с моими близкими, друзьями и соседями. С Рождеством вас!» — заметила ведущая программы «Давай поженимся!»

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Роза Сябитова дала совет, как гадать на суженого в Рождество
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