НОВОСТИ

Канделаки высказалась по поводу показа на «Матч ТВ» хоккея девятилетней давности

По словам медиаменеджера, ее имя некоторые журналисты использовали в постах исключительно для привлечения внимания.

Канделаки высказалась по поводу показа на «Матч ТВ» хоккея девятилетней давности
Канделаки высказалась по поводу хоккея/http://globallookpress.com/

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем канале в Telegram высказалась по поводу странной ситуации с показом на главном спортивном канале страны хоккейного матча между Россией и Канадой девятилетней давности. Напомним, что в 2011 году россияне одержали историческую победу над родоначальниками хоккея на молодежном первенстве.

Между тем главный хоккейный матч среди молодёжи в этом году между теми же соперниками транслировался на Первом канале. Россияне в этой игре проиграли со счетом 3:4. Некоторые спортивные журналисты отмечали, что «Матч ТВ» ввел своих зрителей в заблуждение, не поставив плашку, что идет игра от 2011 года. После встречи некоторые далекие от хоккея люди писали, что россияне победили.

Как отметила Канделаки, никаких манипуляций со стороны ее канала не было. Она считает, что манипуляция – это использование ее имени с целью привлечения внимания к постам.

«Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — заметила Тина Канделаки.

Отметим, что по ходу решающей игры в этом году россияне выигрывали со счётом 3:1, однако затем пропустили три шайбы. Попытки спасти матч успехом не увенчались. Между тем в решающей игре 2011 года наша команда, наоборот, проигрывала в несколько шайб, но смогла переломить неудачно складывающуюся встречу. Та игра навечно вписана в историю российского хоккея как один из самых ярких камбеков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Матч-ТВНовости googleНовости хоккеяПервый каналТина Канделаки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Канделаки высказалась по поводу показа на «Матч ТВ» хоккея девятилетней давности
Интересно?
Поделись с друзьями: