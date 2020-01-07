Канделаки высказалась по поводу показа на «Матч ТВ» хоккея девятилетней давности

По словам медиаменеджера, ее имя некоторые журналисты использовали в постах исключительно для привлечения внимания.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем канале в Telegram высказалась по поводу странной ситуации с показом на главном спортивном канале страны хоккейного матча между Россией и Канадой девятилетней давности. Напомним, что в 2011 году россияне одержали историческую победу над родоначальниками хоккея на молодежном первенстве.

Между тем главный хоккейный матч среди молодёжи в этом году между теми же соперниками транслировался на Первом канале. Россияне в этой игре проиграли со счетом 3:4. Некоторые спортивные журналисты отмечали, что «Матч ТВ» ввел своих зрителей в заблуждение, не поставив плашку, что идет игра от 2011 года. После встречи некоторые далекие от хоккея люди писали, что россияне победили.

Как отметила Канделаки, никаких манипуляций со стороны ее канала не было. Она считает, что манипуляция – это использование ее имени с целью привлечения внимания к постам.

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«Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — заметила Тина Канделаки.

Отметим, что по ходу решающей игры в этом году россияне выигрывали со счётом 3:1, однако затем пропустили три шайбы. Попытки спасти матч успехом не увенчались. Между тем в решающей игре 2011 года наша команда, наоборот, проигрывала в несколько шайб, но смогла переломить неудачно складывающуюся встречу. Та игра навечно вписана в историю российского хоккея как один из самых ярких камбеков.